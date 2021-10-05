Київ обговорить із ЄС покарання за купівлю нелегальної деревини з України

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Разом із скасуванням Україною мораторію на експорт лісу-кругляка, Європейський Союз має забезпечити покарання для компаній, що купують контрабандну деревину з нашої держави.

Про це під час конференції “Торгові війни: мистецтво захисту” наголосила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає “Європейська правда”.

“Прийняття мораторію на експорт необробленої деревини було вимушеним кроком України і арбітраж погодився із цим – скасування мораторію буде невід’ємним від створення прозорого ринку лісу в Україні”, – заявила урядовиця.

“Скасувати мораторій – досить просто, але ми маємо створити прозору систему, що унеможливлює нелегальну вирубку. І це непросто. Це питання буде обговорено з ЄС (на найближчому саміті). Зокрема, ми хочемо обговорити унеможливлення купівлі європейськими компаніями нелегальної деревини з України”,- додала вона.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України заявила, що позитивно оцінює законопроєкт №4197-д “Про ринок деревини”.

Цей документ формально виконує рішення арбітражу, але прописана в ньому вимога до лісистості місцевості і відсутності червонокнижних видів на ділянках заготівлі де-факто на необмежений термін заблокує експорт деревини.

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