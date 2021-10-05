СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2469856 +9846
Летальні випадки:
57206 +317
Одужали:
2268752 +4229
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13003972 (+37080). Оновлено: 08:13 05.10.2021
Home / Україна / Політика / Київ обговорить із ЄС покарання за купівлю нелегальної деревини з України

Київ обговорить із ЄС покарання за купівлю нелегальної деревини з України

05/10/2021 11:04

Разом із скасуванням Україною мораторію на експорт лісу-кругляка, Європейський Союз має забезпечити покарання для компаній, що купують контрабандну деревину з нашої держави.

Про це під час конференції “Торгові війни: мистецтво захисту” наголосила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає “Європейська правда”.

“Прийняття мораторію на експорт необробленої деревини було вимушеним кроком України і арбітраж погодився із цим – скасування мораторію буде невід’ємним від створення прозорого ринку лісу в Україні”, – заявила урядовиця.

“Скасувати мораторій – досить просто, але ми маємо створити прозору систему, що унеможливлює нелегальну вирубку. І це непросто. Це питання буде обговорено з ЄС (на найближчому саміті). Зокрема, ми хочемо обговорити унеможливлення купівлі європейськими компаніями нелегальної деревини з України”,- додала вона.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України заявила, що позитивно оцінює законопроєкт №4197-д “Про ринок деревини”.

Цей документ формально виконує рішення арбітражу, але прописана в ньому вимога до лісистості місцевості і відсутності червонокнижних видів на ділянках заготівлі де-факто на необмежений термін заблокує експорт деревини.

Читайте також:
На Буковині продавали ліс із заповідної зони: прийшла СБУ

Унікальних переглядів: 23

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Криголам “Джеймс Кларк Росс” прибув до Одеси. ВІДЕО

Придбаний Україною криголам James Clark Ross прибув в Одесу. Про це у вівторок, 5 жовтня, інформує пресслужба Міністерстві освіти та науки України. Дорогою з Данії судном керували два капітани...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02