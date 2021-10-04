В Японії обрали нового прем’єр-міністра

У Японії парламент обрав новим прем’єр-міністром лідера Ліберально-демократичної партії Фуміо Кісіду.
За підсумками голосування 64-річний ексміністр закордонних справ набрав 311 з 465 голосів і став сотим прем’єр-міністром Японії з XIX століття, передає АР.
Раніше він очолював міністерство закордонних справ Японії.
Попередник Кісіди – Йошіхіде Суга – обіймав посаду прем’єра лише рік. Він пішов у відставку через падіння рейтингу партії.
Кісіда очолив партію перед парламентськими виборами, які відбудуться 28 листопада. За прогнозами, владна партія та її партнер по коаліції збережуть більшість, але втратять частину місць у парламенті.
Раніше Кісіда обіцяв витратити мільярди доларів на відновлення економіки Японії, а також протистояти загрозам з боку Північної Кореї.
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