У справі аварії танкера Delfi оголосили підозру екскомандиру корабля морської охорони

Правоохоронці повідомили про підозру екскомандиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони у недбалому ставленні до служби, що заподіяло істотну шкоду.

Про це в понеділок, 4 жовтня, інформує пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, 16 листопада 2019 року командир корабля, який ніс бойове чергування поблизу Одеського морського порту, знаючи про порушення у танкера Delfi, не затримав його і не конвоював до порту.

Прикордонники встановили, що танкер перетнув державний кордон без необхідних документів та з меншою кількістю екіпажу, ніж потрібно.

Також було зафіксовано незадовільний стан судна, який створював передумови до загрози життю та здоров’ю членів екіпажу та сторонніх осіб.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року танкер-бункерувальник Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Також судно не мало належних реєстраційних документів.

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