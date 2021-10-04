Рада розгляне законопроєкт про амністію засуджених учасників бойових дій

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Верховна Рада розгляне законопроєкт, яким передбачено амністувати засуджених ветеранів війни на Донбасі.

Про це в неділю, 3 жовтня, пише АрміяInform.

Відомо, що документ передбачає амністію для засуджених ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни), вагітних, ліквідаторів ЧАЕС та пенсіонерів.

Застосування амністії полягатиме у звільненні від покарань (в тому числі від покарання у вигляді позбавлення волі) осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, який не є тяжким або особливо тяжким, та осіб, стосовно яких вирок суду ще не набрав законної сили.

Законопроєкт пропонує звільнити від відбування покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених уперше за тяжкі злочини, якщо вони вже відбули більше ніж половину строку покарання.

У проєкті зазначено, що амністія не застосовується до осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України та ряд інших важких злочинів.

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