НБУ оцінив можливі збитки у разі запровадження нового локдауну

Втрати ВВП нашої держави у разі впровадження нового локдауну можуть скласти від 0,4% до 0,6% залежно від жорсткості заходів.
Про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв’ю виданню “Лівий берег”, опублікованому в понеділок, 4 жовтня.
“Залежно від жорсткості заходів, які можуть бути застосовані, втрати – від 0,4% до 0,6%. Це суттєво, але не критично“, – сказав Шевченко.
Так, за його словами, оцінка впливу на ВВП України залежатиме від формату запровадження карантинних обмежень.
Шевченко також зауважив,мовляв, попри те, що на сьогодні робочі процеси повертаються в офлайн, темпи вакцинації підвищуються, ризики запровадження нового локдауну через поширення нових штамів вірусу залишаються вагомими.
Читайте також:
Україна почне виробляти вакцину проти коронавірусу у 2022 році, – МОЗ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!