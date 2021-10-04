НБУ оцінив можливі збитки у разі запровадження нового локдауну

Глава НБУ Кирило Шевченко

Втрати ВВП нашої держави у разі впровадження нового локдауну можуть скласти від 0,4% до 0,6% залежно від жорсткості заходів.

Про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв’ю виданню “Лівий берег”, опублікованому в понеділок, 4 жовтня.

“Залежно від жорсткості заходів, які можуть бути застосовані, втрати – від 0,4% до 0,6%. Це суттєво, але не критично“, – сказав Шевченко.

Так, за його словами, оцінка впливу на ВВП України залежатиме від формату запровадження карантинних обмежень.

Шевченко також зауважив,мовляв, попри те, що на сьогодні робочі процеси повертаються в офлайн, темпи вакцинації підвищуються, ризики запровадження нового локдауну через поширення нових штамів вірусу залишаються вагомими.

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