Глобальний збій Facebook: що відомо

Соціальні сервіси Facebook із його месенджером, Instagram та WhatsApp стали недоступні для користувачів у всьому світі.

Про це FB заявив у понеділок, 4 жовтня, працюючи над відновленням послуг після однієї з найтриваліших аварій.

Станом на 23:00 за київським часом збій триває.

Facebook став недоступний, оскільки система доменних імен не спрямовувала користувачів у потрібне місце. Соціальна мережа сама контролює відповідні налаштування, пояснює Reuters.

Експерти з безпеки, які стежать за ситуацією, припустили, що збій, імовірно, викликаний помилкою конфігурації, яка зробила маршрути до серверів Facebook недоступними. Це може бути наслідком внутрішньої помилки, хоча теоретично можливий саботаж ззовні.

Втручання ззовні вважається менш імовірним.

Злам задля глобальної відмови одного з найпопулярніших у світі сайтів вимагає або координації між потужними злочинними угрупованнями, або надзвичайно інноваційних технологій.

Facebook визнав, що користувачі мали проблеми з доступом до своєї програми, але не надав жодних подробиць про характер проблеми чи про те, скільки користувачів постраждали від аварії.

“Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше все нормалізувалося, і перепрошуємо за можливі незручності”, – написав офіційний акаунт Facebook у Twitter приблизно через 30 хвилин після перших повідомлень про збій.

Поставити допис на сам Facebook набагато складніше, оскільки співробітники втратили доступ до деяких власних інструментів.

Водночас Twitter скористався нагодою, щоб пожартувати:

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