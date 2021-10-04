СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2460010 +4821
Летальні випадки:
56889 +114
Одужали:
2264523 +1116
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12966892 (+16214). Оновлено: 08:13 04.10.2021
Home / Війна / Доба на фронті: чотири обстріли, ЗСУ – без втрат

Доба на фронті: чотири обстріли, ЗСУ – без втрат

04/10/2021 08:51

Протягом минулої доби, 3 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, з яких один– із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування ОС у ранковому зведенні.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

“Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає. Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться в повідомленні штабу.

Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, додали в пресцентрі командування штабу ООС.

Читайте також:
Окупанти гатили біля Станиці, Мар’їнки й Новозванівки – поранили українського воїна

Унікальних переглядів: 18

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Північний потік-2” і газову кризу треба обговорювати в “нормандському форматі”, – Кулеба

Україна вважає, що “Північний потік-2”, військова безпека України, ситуація на Донбасі – це безпосередньо пов’язані питання, тому виступає за їх обговорення в “нормандському форматі”. Таку думку висловив міністр закордонних...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02