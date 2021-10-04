Доба на фронті: чотири обстріли, ЗСУ – без втрат

Протягом минулої доби, 3 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, з яких один– із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування ОС у ранковому зведенні.
В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
“Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає. Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться в повідомленні штабу.
Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, додали в пресцентрі командування штабу ООС.
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