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Окупанти гатили біля Станиці, Мар’їнки й Новозванівки – поранили українського воїна

02/10/2021 18:01

Від початку доби 2 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема двічі – із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український воїн дістав поранення.

Про це повідомив пресцентр командування Об’єднаних сил у вечірньому зведенні станом на 17:00.

“Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – середньої важкості“, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій із мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар’їнки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм. У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь із протитанкового ракетного комплексу.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, із перетином лінії розмежування.

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