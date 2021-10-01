Таймлайн втрат і обстрілів на фронті у вересні 2021: ІНФОГРАФІКА

Спеціальний щомісячний проєкт “Новинарні“: таймлайн втрат.
Бачимо кількість загиблих по днях і місяцях, загалом за рік, згадуємо імена.
Показуємо, як число бойових втрат співвідноситься із загостреннями на фронті, оголошеними “перемир’ями”, розведеннями військ та суспільно-політичними подіями. Порівнюємо з попередніми роками й періодами.
Вересень 2021: внаслідок бойових дій загинули сім українських військовослужбовців.
Це трохи нижчий від середнього показник за місяць у 2021 році.
Для порівняння: у серпні полеглих було дев’ять, у липні – сім, у червні – двоє, у травні – шість, у квітні – 14, у березні – дев’ять, у лютому – 11, у січні – три; у грудні 2020 року бойових втрат не зафіксовано.
Торік у вересні бойових втрат було п’ять. У цьому ж місяці 2019-го загиблих було 13, у 2018-му – 9, у 2017-му – 7. У вересні 2015-го полягли 52 українські воїни.
При цьому, за підрахунками “Новинарні“, протягом місяця штаб ООС повідомляв про 34 поранених українських воїнів унаслідок бойових дій (у серпні – 27, у липні – 37, в червні – дев’ять, травні – 13, квітні – 19, березні – 17, лютому – 25, січні – 10).
Відповідно до офіційних зведень, ми нарахували за серпень 222 обстріли з боку російських окупаційних військ – порівняно із 182 обстрілами серпня, 260 – липня, 196 – червня, 284 – травня, 315 – квітня, 244 – березня, 180 – лютого, 166 – січня.
Із початку 2021 року безповоротні бойові втрати (загиблі) Об’єднаних сил становлять 68 осіб. Усі – військовослужбовці ЗСУ.
Порівнюємо щомісячну кількість обстрілів, смертей і поранень за дев’ять місяців 2021-го та з 2020 роком:
У вересні не було днів, коли б штаб ООС не фіксував обстрілів з боку російських окупантів.
У серпні зафіксовано два дні без обстрілів, у липні – один, у червні – три.
Нагадаємо, що в лютому-травні також не траплялося жодної доби, коли штаб не фіксував би порушень “режиму тиші”.
При цьому дев’ять діб вересня приносили офіційну інформацію про 10 і більше обстрілів (у серпні таких дат було чотири, в липні – дев’ять, у червні – шість, у травні – 11, у квітні – 14, у березні – дев’ять).
Найбільше порушень з боку ворога – 14 обстрілів – зафіксовано 11-го і 24 серпня.
Порівняння бойових втрат за роками:
Читайте про кожного:
Загиблі за Україну у вересні 2021-го: імена, обличчя, історії
Порівнюємо з 2020 роком:
Читайте детальніше:
Усі загиблі на Донбасі 2020 року: згадаймо їхні імена й обличчя
Порівнюємо з 2019 роком:
Порівнюємо з 2018 роком:
Порівнюємо з 2017 роком:
Інфографіка Visuals за 2015 рік:
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На запит “Новинарні”:
Генштаб оприлюднив бойові, небойові та санітарні втрати на фронті за 2020 рік
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