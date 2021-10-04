Комбригом 14 омбр імені князя Романа Великого став підполковник Олександр Охріменко

Олександр Охріменко, фото: пресслужба 14 омбр ЗСУ

14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого очолив підполковник Олександр Охріменко.

Нового командира представив особовому складу в понеділок, 4 жовтня, командувач військ оперативного командування “Захід” полковник Сергій Літвінов.

Під час церемонії Охріменко урочисто прийняв бойовий прапор бригади.

“Я гордий стати командиром славетної 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, про яку багато чув, яка з честю і гідністю пройшла горнило російсько-української війни. Я впевнений, що разом з досвідченим, загартованим у боях особовим складом бригади ми зуміємо подолати всі виклики, які перед нами постануть, виконаємо всі завдання, які на нас покладатимуться задля досягнення спільної для всіх нас і найважливішої мети, – здобуття Перемоги над ворогом”, – цитує Охріменка пресслужба бригади.

Відомо, що новий командир Охріменко пройшов у Збройних силах України всі командні посади, від командира взводу до командира військової частини.

Довідково:

Підполковник Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. З відзнакою закінчив Одеський інститут Сухопутних військ у 2006 році. А також закінчив Національний університет оборони України ім.І.Черняховського.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, особистою вогнепальною зброєю – пістолетом «Glock», відзнаками Міністерства оборони України «За військову доблесть», «Знак пошани», «За досягнення у військовій службі» І та ІІ ступенів, «За зразкову службу», «За особливу службу» ІІІ ступеня.

Одружений. Разом із дружиною виховує сина та доньку.

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