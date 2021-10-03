В Італії літак упав на будинок на околиці Мілана: вісім жертв

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В Італії на околиці Мілана приватний літак упав на будинок.

У результаті авіакатастрофи всі восьмеро людей на борту літака загинули, повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters та Ansa.

Зазначається, що літак Pilatus PC-12 із реєстраційним номером YR-PDV вилетів із міланського міського аеропорту Лінате і прямував до острова Сардинія. Аварія сталася неподалік від приміської станції метро “Сан-Донато “.

Літак врізався у двоповерхову будівлю, яка була порожньою, оскільки в ній проводився ремонт.

Усі, хто перебував на борту літака, загинули: це шестеро пасажирів, серед яких була одна дитина, і двоє членів екіпажу.

За даними сервісу Flightradar24, літак вилетів з аеропорту, зробив півколо навколо летовища й одразу впав. Перед цим він 30 вересня прилетів у Мілан із румунського Бухареста.

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