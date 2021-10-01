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Уряд почав роботу над законопроєктом про амністію в ОРДЛО

01/10/2021 14:02

Кабінет Міністрів почав підготовку законопроєкту щодо амністії мешканців ОРДЛО, які співпрацювали з російськими окупантами.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає “РБК-Україна”.

За його словами, Венеціанська комісія розгляне законопроєкт про перехідний період 15 жовтня.

“Не чекаючи прийняття законопроєкту про перехідний період, ми (уряд, – “Н”) вже працюємо над документом про процедури. Це більш детальний, більш глибокий закон, в якому буде проговорюватися, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини як конвалідація до цього в Україні не було”, – заявив Резніков.

Конвалідація означає процедуру визнання певних документів, виданих на окупованих територіях.

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