Міноборони США замовило ще шість катерів Mark VI для українського флоту

Ілюстративне фото. Патрульний катер Mark VI

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америка замовило ще шість патрульних катерів класу Mark VI для ВМС ЗС України.

Контракт отримала американська компанія SAFE Boats International, повідомило відомство у офіційному пресрелізі в четвер, 30 вересня.

Відомо, що угода вартістю 84,25 млн доларів має опціон на ще два корпуси, а завершення виготовлення очікується на березень 2025 року.

Роботи виконуватимуться у:

Такомі, штат Вашингтон (63,2%);

Бремертон, Вашингтон (18,7%);

Фріленд, штат Вашингтон (18,1%).

Фінансування здійснюється за наданими коштами Україні в якості допомоги на 2020 фінансовий рік в сумі 43 706 883 долари США (52%) та 2021 фінансовий рік у розмірі 40 547 601 доларів США (48%).

Нагадаємо, що в січні 2021 року Міноборони США замовило два нових патрульних катери типу Mark VI для Військово-Морських Сил України (ВМС ЗС України).

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