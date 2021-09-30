Шукали зброю і затримували злочинців: на Київщині пройшли змагання службових собак

У місті Вишгород Київської області на базі військової частини 3027 Національної гвардії України відбулись змагання кінологів за першість Північного оперативно-територіального об’єднання.

Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє “Укрінформ”.

У заході взяли участь 13 кінологів разом зі службовими собаками.

Тварини виконували вправи у двох категоріях: собаки-детектори (пошук зброї, вибухових речовин та набоїв в транспорті та приміщеннях) та розшукові собаки (виконання вправ загальної слухняності, подолання смуги перешкод, затримання умовного злочинця, вибірка речей та людей.

На змаганнях були присутні й двоє титулованих чотирилапих гвардійців, які вже мають досвід у схожих заходах – собаки на ім’я Брайс і Гром.

Вони вже мають здобутки на різних всеукраїнських та регіональних змаганнях.

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