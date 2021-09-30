“Люди зупиняють на вулиці, купа слів підтримки”: Андрій Антоненко – про перші дні після виходу з цілодобового арешту

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автор: Катерина Петренко

Шевченківський райсуд Києва у четвер, 30 вересня, оголосив перерву у так званій “справі Шеремета” до 18 жовтня.

Причина – суд надав додатковий час прокурору Офісу генерального прокурора України Михайлу Тішину для ознайомлення з письмовими доказами захисту. Прокурор досі нібито не встиг ознайомитись із матеріалами адвокатів.

Захисник Андрія Антоненка Дмитро Круговий каже, що лише тиждень тому обвинувач почав цікавитись, мовляв, куди йому раніше відправляли документи. Виявилося, що на стадії ознайомлення прокурори проігнорували адвокатів.

Сам головний обвинувачений, військовий Сил спецоперацій та музикант Андрій Антоненко “Ріффмастер” цього дня розповів журналістам, як почувається в перший тиждень після пом’якшення запобіжного заходу (зміну цілодобового домашнього арешту на нічний).

“Як мої справи? Кріпатура, боляче дихати. Почав бігати сьогодні зранку, був у борцівському залі, відновлююсь на службі… Багато цікавого, бо я пропустив фактично два роки, а зараз потихеньку повертаюсь до нормального життя. Люди постійно впізнають на вулицях. Дійсно приємно. От вчора було кілька інтерв’ю, люди буквально на вулиці зупиняються і махають руками, купа слів підтримки. Просто фантастично. Я дуже вдячний. Дякую вам красно, люди, за підтримку! Усе буде гаразд”, – каже Антоненко.

За словами військового, очевидно, що ніхто з трійці обвинувачених – він, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь – жодним чином не причетний до вбивства журналіста Шеремета.

“Усе, що зараз відбувається, не піддається ніякому поясненню. Ми бачимо різні заяви по телебаченню тих, хто був залучений до цієї справи. Чуємо взаємні звинувачення, хто з них все те підписав, щоб посадили до в’язниці невинних людей. Тому просто виникає питання: чому досі відбуваються ці всі “качелі”? У мене немає пояснень”, – сказав Андрій.

Також суд у четвер долучив письмові матеріали адвоката Кругового. За словами захисту, це ті експертні дослідження, які вказують на фабрикацію провадження стороною обвинувачення, слідчими та експертами.

“Сьогодні ми долучили експертні дослідження, які отримували від сторони обвинувачення. Вони вказують на те, що пан Антоненко надавав щиро показання на досудовому розслідуванні. Це була психіатрично-психологічна експертиза, де по поведінці особи встановили, чи є ознаки щирості або нещирості у її показаннях”, – пояснив Дмитро Круговий.

Він відмовився на цей час розкривати суть доказів, щоб не впливати на думку суддів або присяжних.

На думку адвоката, вирок у справі можна чекати орієнтовно за пів року – вісім місяців.

Круговий упевнений, що прокурор не переконав суддів та присяжних у тому, що люди на лаві обвинувачених є причетними до вбивства журналіста.

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