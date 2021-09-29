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Венеційська комісія закликає терміново створити Етичну раду при ВРП

29/09/2021 18:49

 

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо наголосив на терміновій необхідності створити в Україні Етичну раду при Вищій раді правосуддя.

Як передає “Новинарня“, відповідна заява опублікована на сайті комісії в середу, 29 вересня.

За словами Букіккіо, судова реформа була в центрі його нещодавнього плідного обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським. Реформа, як наголошується, має вирішальне значення для майбутнього країни і викликає дуже великі очікування в українському суспільстві.

Голова Венеційської комісії привітав ухвалення закону “Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”.

Він додав, що це центральна частина цієї реформи, що дозволить відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка повинна якнайшвидше розпочати заповнення численних вакантних посад суддів.

“Ще одна важлива частина цієї реформи є створення Етичної ради… Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів до Етичної ради. Наразі терміново необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок провела свої призначення, потрібні для проведення реформи”, – наголосив Букіккіо.

За його словами, всі зацікавлені органи повинні утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, що призводять до затримки створення Етичної ради, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні.

Букікко підкреслив, що відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх.

“Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх українських громадян. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу”, – додав глава комісії.

Нагадаємо, на засіданні 13 вересня жоден із кандидатів до складу Етичної ради за квотою Ради суддів України не набрав необхідної кількості голосів.

Згідно з законом, до складу Етичної ради РСУ має делегувати трьох осіб з-поміж суддів або суддів у відставці, які в складі Етичної ради мають визначати, чи відповідає кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, й надавати список кандидатів, котрі рекомендуються для призначення на посади членів ВРП.

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