У ЗСУ на коронавірус хворіє 2,2 тис. осіб, за добу – 121 нове інфікування

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Станом на ранок 10 листопада в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 2235 осіб.

Таким чином, за добу число активних випадків коронавірусної хвороби в армії збільшилося на 11.

Всього за час епідемії у війську одужало 4812 осіб (+111 за добу), летальних випадків залишається 19.

Про це інформує пресцентр Командування Медичних сил ЗСУ у ранковому зведенні у вівторок, 10 листопада.

Таким чином, за підрахунками “Новинарні“, за весь час епідемії в Збройних силах виявили 7 066 випадків коронавірусної хвороби (сума активних випадків, одужалих і померлих).

За минулу добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них госпіталізовані 22 пацієнти: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – чотири військовослужбовці; Одеська МКЛ – троє військовослужбовців та один працівник ЗС України; 59 та 65 військові мобільні госпіталі – по троє військовослужбовців; Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та Хмельницький військовий госпіталь – по двоє військовослужбовців; Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Чернігівський та Житомирський військові госпіталі, Івано-Франківська інфекційна лікарня – по однму військовослужбовцю.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 99 осіб: Львівська область – семеро військовослужбовців та п’ятеро працівників ЗС України; Черкаська область – 10 військовослужбовців; Рівненська область – восьмеро військовослужбовців та один працівник ЗС України;

Дніпропетровська область – п’ятеро військовослужбовців та один працівник ЗС України; Київська область – четверо військовослужбовців та чотири працівника ЗС України; Хмельницька та Дніпропетровська області – по восьмеро військовослужбовців; Дніпропетровська область – п’ятеро військовослужбовців та один працівник ЗС України; Полтавська область – чотири військовослужбовці та один працівник ЗС України; Одеська область – двоє військовослужбовців та троє працівників ЗС України; Вінницька, Запорізька та Миколаївська області – по четверо військовослужбовців; Івано-Франківська область – двоє військовослужбовців та один працівник ЗС України; Волинська область – один військовослужбовець та один працівник ЗС України; Тернопільська область – один військовослужбовець.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 451 особа.

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