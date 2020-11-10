Якби вибори відбулися сьогодні, в Раду пройшли б чотири партії, – опитування

Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, у Верховну Раду пройшли б лише чотири партії: “Слуга народу”, “Європейська солідарність”, ОПЗЖ та “Батьківщина”.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, оприлюднені 10 листопада.

Так, за “Слугу народу” віддали б голоси 27,9% виборців, які збираються взяти участь у голосуванні і вже визначилися з вибором.

На друге місце за кількістю симпатиків вийшла партія “Європейська солідарність”, за яку готові проголосувати 21,2% респондентів, які визначилися з вибором.

“Опозиційна платформа – За життя” набрала б 16,5% голосів, а “Батьківщина” – 8,2%.

На межі подолання прохідного бар’єру опинилася партія “Сила і честь” (4,8%). Також у межах статистичної похибки має шанси пройти в парламент ВО “Свобода” (3,9%).

Натомість партія “Голос” за результатами цього опитування у Верховну Раду не потрапляє – її готові підтримати лише 2,6% виборців.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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