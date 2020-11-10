Місія “Орбітал” у 93-й бригаді: розвідники перевершили британських інструкторів під час здачі нормативів

Розвідрота 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” починає тренуватися у навчальному центрі розвідки в містечку Острог на Яворівському полігоні.

Проводили тестування інструктори з Великої Британії, які тренують наших армійців в рамках програми “Орбітал”, повідомляє пресцентр військової частини у вівторок, 10 листопада.

Зазначається, що для зарахування на курс розвідники проходять так званий “вхідний контроль” фізичних можливостей. Без здачі нормативів розпочати навчання неможливо.

Розвідники мали пробігти 2 милі, що дорівнює 3,2 кілометра, із виконанням силових вправ: пресу, відтискань та присідань.

“Їхні результати настільки вразили британських інструкторів, що вони вирішили позмагатися із холодноярцями. І наші хлопці виявилися швидшими! Тож мотивувати можуть не тільки військові з країн НАТО. Іноді це працює і в зворотному напрямку”, – інформують у пресцентрі бригади.

У ході навчань розвідувальний підрозділ очікує інтенсивна жорстка підготовка. Візитівкою навчального центру є альпіністська підготовка – 12-метрова штурмова вежа.

На ній холодноярці долатимуть страх висоти. Далі – тренуватимуться діяти у екстрених випадках. Проходитимуть складну смугу перешкод розвідника, розроблену з урахуванням порад спецпризначенців та натівського досвіду.

“Такі тренування привчають швидко адаптуватися до зміни обстановки у бою, боротися зі стресом та втомою, призвичаюватися до складних ситуацій. І ми впевнені, що холодноярська розвідка впевнено впорається зі складними завданнями”, – підкреслили в бригаді.

Як повідомив начальник групи міжнародного військового співробітництва оперативного командування “Схід” підполковник Олексій Ноздрачов у коментарі виданню “Армія.Інформ”, понад 600 військовослужбовців підготують представники місії “Орбітал” у бригаді “Холодний Яр”.

Упродовж місяця військових навчатимуть за вісьмома курсами представники Збройних сил Великої Британії, королівства Данії та Канади.

“Це курс командирів взводів, розвитку сержантського і старшинського складу, розвитку молодшого сержантського складу, контрснайперський курс, курс розвідки, базова піхотна підготовка, мінна безпека і поглиблений курс тактичної медицини”, – сказав Ноздрачов.

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