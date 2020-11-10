СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
479197 +10179
Летальні випадки:
8756 +191
Одужали:
214657 +5514
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 3691258 (+42966). Оновлено: 08:40 10.11.2020
Home / Військо / Місія “Орбітал” у 93-й бригаді: розвідники перевершили британських інструкторів під час здачі нормативів

Місія “Орбітал” у 93-й бригаді: розвідники перевершили британських інструкторів під час здачі нормативів

10/11/2020 13:27

 

Розвідрота 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” починає тренуватися у навчальному центрі розвідки в містечку Острог на Яворівському полігоні.

Проводили тестування інструктори з Великої Британії, які тренують наших армійців в рамках програми “Орбітал”, повідомляє пресцентр військової частини у вівторок, 10 листопада.

Зазначається, що для зарахування на курс розвідники проходять так званий “вхідний контроль” фізичних можливостей. Без здачі нормативів розпочати навчання неможливо.

Розвідники мали пробігти 2 милі, що дорівнює 3,2 кілометра, із виконанням силових вправ: пресу, відтискань та присідань.

“Їхні результати настільки вразили британських інструкторів, що вони вирішили позмагатися із холодноярцями. І наші хлопці виявилися швидшими! Тож мотивувати можуть не тільки військові з країн НАТО. Іноді це працює і в зворотному напрямку”, – інформують у пресцентрі бригади.

У ході навчань розвідувальний підрозділ очікує інтенсивна жорстка підготовка. Візитівкою навчального центру є альпіністська підготовка – 12-метрова штурмова вежа.

На ній холодноярці долатимуть страх висоти. Далі – тренуватимуться діяти у екстрених випадках. Проходитимуть складну смугу перешкод розвідника, розроблену з урахуванням порад спецпризначенців та натівського досвіду.

“Такі тренування привчають швидко адаптуватися до зміни обстановки у бою, боротися зі стресом та втомою, призвичаюватися до складних ситуацій. І ми впевнені, що холодноярська розвідка впевнено впорається зі складними завданнями”, – підкреслили в бригаді.

Як повідомив начальник групи міжнародного військового співробітництва оперативного командування “Схід” підполковник Олексій Ноздрачов у коментарі виданню “Армія.Інформ”, понад 600 військовослужбовців підготують представники місії “Орбітал” у бригаді “Холодний Яр”.

Упродовж місяця військових навчатимуть за вісьмома курсами представники Збройних сил Великої Британії, королівства Данії та Канади.

“Це курс командирів взводів, розвитку сержантського і старшинського складу, розвитку молодшого сержантського складу, контрснайперський курс, курс розвідки, базова піхотна підготовка, мінна безпека і поглиблений курс тактичної медицини”, – сказав Ноздрачов.

Читайте також:
Британські інструктори підготували понад 20 тисяч армійців ЗСУ в рамках операції “Орбітал”

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

Унікальних переглядів: 1 057
1057
 

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!

Ми виправдовуємо довіру!

  ...

...  

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.

 
Пов’язані публікації

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати