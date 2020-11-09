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Зеленський захворів на COVID-19

09/11/2020 17:19

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Президент України Володимир Зеленський отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це глава держави повідомив у понеділок, 9 листопада.

“Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. У мене 37,5 (температура тіла в градусах за Цельсієм, – “Н”), а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!”, – написав президент у соцмережі.

Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на COVID-19 влітку, на початку липня повідомлялося, що її виписали з лікарні.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що готовий випробувати на собі українську вакцину проти коронавірусу.

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