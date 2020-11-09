Зеленський захворів на COVID-19

доповнено
Президент України Володимир Зеленський отримав позитивний тест на коронавірус.
Про це глава держави повідомив у понеділок, 9 листопада.
“Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. У мене 37,5 (температура тіла в градусах за Цельсієм, – “Н”), а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!”, – написав президент у соцмережі.
Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на COVID-19 влітку, на початку липня повідомлялося, що її виписали з лікарні.
Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що готовий випробувати на собі українську вакцину проти коронавірусу.
Читайте також:
В Україні за добу неділі зафіксували 8,6 тис. нових випадків COVID-19
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!
Ми виправдовуємо довіру!...
...
〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.