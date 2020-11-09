Єрмак теж занедужав на коронавірус

Голова офісу президента Андрій Єрмак захворів на коронавірус.
Про це він повідомив у понеділок, 9 листопада, у фейсбуці.
“Під кінець робочого дня отримав занадто “позитивні” новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально”, – написав Єрмак.
Він зауважив, що планує працювати в звичному режимі на ізоляції.
“Друзі, закликаю усіх: не допускайте недбалого ставлення до карантинних правил. Носіть маски, мийте руки. Чіто зберігайте дистанцію, зберігаючи спокій. Від цього залежить швидкість розповсюдження вірусу. Завжди пам’ятайте про своїх близьких та про усіх людей, які можуть бути у групі ризику. Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій”, – додав Єрмак.
Нагадаємо, ввечері 9 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.
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