У Кишиневі знову “замінували” посольство РФ

Фото: Facebook/Элина Гончар

У столиці Молдови у понеділок, 17 серпня, повідомили про нібито замінування будівлі посольства Російської Федерації.

Про це інформує NewsMaker.

Анонімне повідомлення про замінування надійшло о 9:00 на електронну скриньку посольства, співробітники одразу звернулися в поліцію.

Будівлю оточили, на місце виїхали сапери, але після обстеження будівлі та прилеглої території підозрілих предметів не виявили.

Це вже четверте за це літо “мінування” посольства Росії у Кишиневі.

Попередні три повідомлення надійшли протягом червня, усі вони виявились неправдивими.

Одного разу на території посольства знайшли зелену сумку, але у ній небезпечних предметів не було.

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