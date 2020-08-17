У Кишиневі знову “замінували” посольство РФ

У столиці Молдови у понеділок, 17 серпня, повідомили про нібито замінування будівлі посольства Російської Федерації.
Про це інформує NewsMaker.
Анонімне повідомлення про замінування надійшло о 9:00 на електронну скриньку посольства, співробітники одразу звернулися в поліцію.
Будівлю оточили, на місце виїхали сапери, але після обстеження будівлі та прилеглої території підозрілих предметів не виявили.
Це вже четверте за це літо “мінування” посольства Росії у Кишиневі.
Попередні три повідомлення надійшли протягом червня, усі вони виявились неправдивими.
Одного разу на території посольства знайшли зелену сумку, але у ній небезпечних предметів не було.
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