СБУ в Житомирі затримала учасника “Ісламської держави”

Служба безпеки України заявляє, що затримала у Житомирі учасника міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”, який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
Про це в понеділок, 17 серпня, інформує пресцентр української спецслужби.
“Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності. Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання”, – повідомили речники української спецслужби.
Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Як інформувала “Новинарня“, в листопаді 2019 року в Житомирі КОРД затримав росіянина з ІДІЛ.
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