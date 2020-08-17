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Паломництво хасидів до Умані: мер пригрозив блокпостами на в’їздах до міста

17/08/2020 13:08

 

Міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий блокувати в’їзди до міста, якщо прочани-хасиди масово приїдуть в місто на святкування іудейського Нового року – Рош га-Шана.

Про це йдеться у відеозверненні на сторінці Цебрія у фейсбуці, яке він опублікував у понеділок, 17 серпня.

“Я готовий на найбільш радикальні заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам’ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в’їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти міська комісія ТЕБ та НС. Я хочу почути… як ви поставитеся, якщо на період Рош га-Шана ми вдамося до таких запобіжних заходів”, – звернувся він до мешканців міста.

Цебрій наголосив, що до останнього часу в Умані сподівалися, що рішення про заборону традиційних святкувань Рош га-Шана, на які з’їжджаються тисячі прочан з усього світу, буде ухвалене на загальнодержавному рівні.

Оскільки цього не сталося і Державна комісія з ТЕБ та НС, за його словами, вважає можливим у вересні приїзд 5-10 тисяч хасидів, місцева влада готова вдаватися до рішучих заходів.

Крім того, зазначив уманський мер, він намагатиметься зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб особисто пояснити небезпеку ситуації.

Як інформувала “Новинарня“, раніше Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю виступило проти проведення традиційного паломництва хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош га-Шана через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

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