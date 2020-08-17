Курсанти Школи морського піхотинця відпрацювали тактику бою на острові Майський

Фото: Армія.Інформ

Для курсантів Школи морського піхотинця відбулись заняття з морської десантної підготовки та з тактики бою в урбанізованій місцевості.

Тренування відбувалися на острові Майський.

Про це в понеділок, 17 серпня, повідомляє видання “Армія.Інформ”.

Зазначається, що під час занять курсанти дізналися про загальні відомості щодо будови десантних кораблів, правила користування аварійно-рятувальними й евакуаційними засобами, організацію завантаження і вивантаження особового складу на десантні кораблі, порядок проведення морського десантування на необладнане узбережжя або причал.

Заняття з тактики бою в урбанізованій місцевості проводили інструктори морського центру спеціального призначення і вони мали ознайомчий характер. Оператори пояснювали, як правильно рухатися вздовж будівлі, особливості входу у закриті приміщення, подальше просування та блокування.

“Розігрувалися різні сценарії, щоб відтворити момент зіткнення з ворогом, відпрацювати реакцію тощо. Курсанти вчилися, як правильно рухатися у складі групи, здійснювати прикриття та контроль над загрозливими напрямками, а також зачищати будівлю, – цитує видання начальник Школи морського піхотинця підполковника Ігоря Куцара.

Для більшості курсантів це були перші тренування ведення бою в таких умовах. За словами інструкторів, враховуючи невеликий досвід та прогрес, який вони продемонстрували на заняттях, результати їх задовольнили.

Також курсанти Школи морського піхотинця у межах морської десантної підготовки відвідали десантний катер “Сватове”.

Як інформувала “Новинарня“, 1 липня 2020 року на базі Навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України розпочала своє формування Школа морського піхотинця.

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