Колишнього керівника підприємства МОУ викрито на розтраті військового майна, – прокуратура

Фото: пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України звітує, що викрила на Київщині колишнього начальника одного з державних підприємств Міністерства оборони України.

Посадова особа підозрюється у привласненні та розтраті державного майна.

Про це повідомили в пресслужбі військової прокуратури в понеділок, 17 серпня.

“За попередніми даними слідства, посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок майна державного підприємства Міністерства оборони України привласнив дві одиниці вантажної автомобільної техніки”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потім він надав цю техніку в оренду третім особам від імені комерційної структури, засновником та директором якої він же й являвся.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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