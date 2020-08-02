Міжнародний військовий огляд за тиждень 27 липня – 2 серпня

підготував: Максим Мірошниченко

Китай відпрацьовує дальні бомбардування і оголошує військовою 14-ту п’ятирічку

Минулого тижня КНР проводила повітряні навчання в Південно-Китайському морі. Піднебесна офіційно повідомила, що в маневрах брали участь модернізовані бомбардувальники H-6G та H-6K із радіусом дії до 3000 км. Пекін зазначив, що в ході навчань відпрацьовувалися атаки на дальні дистанції, зокрема й нічні вильоти.

Офіційна політика КНР щодо Південно-Китайського моря зводиться до принципу “Дев’яти пунктирних ліній” – встановлення контролю за практично усією акваторію моря. Такі претензії Пекіна автоматично викликають конфлікт із іншими державами ПКМ – Філіппінами, Малайзією, Брунеєм, В’єтнамом, невизнаним Тайванем та Сполученими Штатами Америки й Австралією, які обстоюють принципи вільної морської торгівлі.

Крім цього, в середині тижня лідер Компартії та голова держави Сі Цзіньпін задекларував курс на модернізацію китайської армії в умовах зростання у світі “дестабілізуючих факторів”. Активний курс на переоснащення армії мають тримати всі державні та партійні працівники.

Оголошено, що збільшення військової могутності КНР задля відстоювання “китайського соціалізму” стане одним з основних завдань 14-ї п’ятирічки (2020-2025 рр).

Іран випробував “підземні” балістичні ракети

За повідомленням державних іранських ЗМІ, 29 липня в ході навчань у районі Перської затоки сили Корпусу вартових ісламської революції (елітні воєнізовані частини Ірану) випробували “новий вид зброї” – балістичні ракети підземного базування. Відео у своєму твітері розмістив командир аерокосмічної сили КВІР Амір Алі Хадзаде.

Якщо довіряти іранській пропаганді, ці ракети вилітають з-під землі (глибина їх встановлення не повідомляється) та не потребують класичних пускових майданчиків і додаткової супутньої інфраструктури.

Як зазначається, ракети “розчистили” собі шлях з-під землі та знищили свої цілі.

Втім, деякі аналітики сумніваються у можливостях цієї зброї. Іранську пропаганду уже кілька разів “ловили” за використання фейкових фото та відео, взятих з інших навчань.

Ізраїль обстріляв південь Лівану

Офіційний Єрусалим відкрив другий фронт боротьби проти “Хезболли”. Минулого тижня Ізраїль переніс боротьбу з терористами на територію Лівану (“Хезболла” там діє як легальна політична партія, що має представництво у парламенті та органах виконавчої влади), де містяться бази цього угруповання.

У понеділок ізраїльтяни впродовж 30 хвилин завдавали ураження по бойовиках у районі міста Шебаа. За версією Єрусалима, удар був нанесений у відповідь на перетин чотирма бойовиками ізраїльсько-ліванської лінії розмежування, що була встановлена після вторгнення Ізраїлю в Ліван у 1985-2000 роках.

“Хезболла” відкинула звинувачення Єрусалима та звинуватила Ізраїль у вторгненні в Ліван.

Офіційна ліванська влада засудила удар та наголосила, що такі дії можуть завадити врегулюванню ситуації й зірвати перебування миротворчого контингенту в Лівані.

Як відомо, раніше “неідентифіковані” літаки (імовірно, ізраїльські) знищували в Сірії живу силу, засоби сирійської ППО та союзних їм проіранських угрупувань і загонів терористичного угрупування “Хезболла”.

Вірмено-азербайджанський кордон перетворюється на “кавказький Донбас”

Не вщухають постріли на вірмено-азербайджанському кордоні. 2 серпня офіційний Баку повідомив про 41 обстріл у районі своїх чотирьох прикордонних сіл. Єреван у свою чергу звинуватив Азербайджан в обстрілах трьох своїх прикордонних поселень, а невизнана, контрольована Вірменією республіка Нагірного Карабаху – в 170 обстрілах за минулий тиждень.

У зоні бойових дій працюють крупнокаліберні кулемети та снайпери. Обидві сторони конфлікту про жертв не повідомляють.

Тим часом регіон ще більше мілітаризується. Туреччина та Азербайджан розпочали широкомасштабні навчання на території східних, південних та центральних районів Азербайджану з використанням бронетехніки та авіації. Маневри із бойовими стрільбами триватимуть до 10 серпня.

Вірменія у відповідь провела навчання з росіянами (РФ має свою військову базу у Вірменії). Російські винищувачі відпрацювали знищення ворожих підрозділів у гірських умовах та прикриття своєї батальйонно-тактичної групи з неба.

Таким чином, окрім Сирії та Лівії, Південний Кавказ також стає ареною протистояння Туреччини й Росії.

Туреччина та Греція будуть врегульовувати спір щодо морських кордонів

Грецька влада заявила, що готова провести розмежування своїх морських кордонів із Туреччиною.

Уже тривалий час Афіни й Анкара конфліктують навколо території своїх зон виключних економічних прав у Східному Середземномор’ї в районі архіпелагу Додеканес та ін. Невизначеність морських кордонів у цьому районі довгий час нікому особливо не заважала, але кілька років тому Греція й Туреччина розвідали на шельфі величезні запаси газу.

Відтак давня невизначеність кордонів швидко переросла в повноцінну військову ескалацію, коли обидві країни забезпечували роботу своїх науково-дослідницьких суден за допомогою військових кораблів та літаків. Афіни та Анкара розгортали у цьому районі військові навчання з метою відбиття атаки противника і збереження суверенітету над власною зоною виключних морських прав. Конфлікт вдалося врегулювати за допомогою втручання канцлера ФРН Ангели Меркель.

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