Польща будуватиме електронний паркан на кордоні з Калінінградською областю РФ

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Прикордонна служба Польщі оголосила про будівництво електронного бар’єру на частині кордону з Калінінградською областю РФ та річкою Буг, що відділяє її від території Білорусі та України.

Про це в четвер, 4 серпня, інформує TVN24.

“Створення електронного бар’єра на ділянці кордону з Калінінградською областю та річкою Буг має розпочатися цього року”, – сказала речниця головнокомандувача Прикордонної служби лейтенантка Анна Міхальська.

Вона також поінформувала, що зведення загорожі на 202-кілометровій ділянці польсько-білоруського кордону вже завершене, там встановлені опори для камер стеження.

Далі будуть здійснені роботи з проведення електрики для підключення датчиків і сенсорів руху.

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