Росіяни викрали голову Горностаївської громади на Херсонщині

Окупанти викрали голову Горностаївської громади на Херсонщині Дмитра Ляхна.
Про це стало відомо у середу, 3 серпня.
Відомо, що вранці російські військові вдерлися до будинку Ляхна. За словами свідків, чоловіка повалили на землю, побили та викрали.
Раніше Ляхно відмовився від співпраці з росіянами.
Також окупанти викрали місцевого волонтера Олександра Слісаренка. Його теж побили, а потім разом із Ляхном відвезли в невідомому напрямку.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 161 – 03.08.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!