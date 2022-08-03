Росіяни викрали голову Горностаївської громади на Херсонщині

Дмитро Ляхно

Окупанти викрали голову Горностаївської громади на Херсонщині Дмитра Ляхна.

Про це стало відомо у середу, 3 серпня.

Відомо, що вранці російські військові вдерлися до будинку Ляхна. За словами свідків, чоловіка повалили на землю, побили та викрали.

Раніше Ляхно відмовився від співпраці з росіянами.

Також окупанти викрали місцевого волонтера Олександра Слісаренка. Його теж побили, а потім разом із Ляхном відвезли в невідомому напрямку.

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