Росіяни вдарили по Чугуєву з “Ураганів”, є загиблий

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. В результаті обстрілу загинув громадянин Росії.
Під час ракетного обстрілу чоловік перебував у себе вдома.
“Російські війська щодня обстрілюють місто і область, їх мета – тероризм, загибель найбільшого числа цивільних”, – додав Болвінов.
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