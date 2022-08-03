Росіяни розбомбили редакцію “Вільного радіо” в Бахмуті

Фото: Вільне радіо

Російські окупаційні війська обстріляли Бахмут Донецької області. Під прицілом опинився офіс редакції “Вільного радіо”.

Про це повідомили журналісти видання у середу, 3 серпня.

“Удар був настільки потужний, що в офісі площею близько сотні м2 та приміщеннях поруч більше немає стін. А тонни бетону і цегли розкидало на десятки метрів. За нашими даними, постраждалих внаслідок обстрілу приміщень немає”, – йдеться в повідомленні.

Російські війська, ймовірно, свідомо цілили по цивільному об’єкту. Сепаратистські пабліки у Telegram пишуть про те, що в цій будівлі був офіс радіо, кафе, СТО та відділення пошти.

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