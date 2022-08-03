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Харків готовий до можливого наступу росіян, – ОВА

03/08/2022 12:04

Російські військові заявляють про можливий новий наступ на Харків, але область готова до будь-яких дій загарбників.

Про це в середу, 3 серпня, повідомив глава ХарківОВА Олег Синєгубов.

“В останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Запевняємо: ми готові до будь-яких дій ворога.

Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів – невдалі”, – заявив він.

За словами голови ОВА, росіяни постійно зазнають втрат в живій силі та техніці.

Водночас Харківщина щоденно посилює фортифікаційні споруди та оборонні можливості.

Синєгубов наголосив, що при спробі піти вперед на ворога чекатиме лише чергове фіаско та ще більші втрати.

Водночас він додав, що має інформацію, що найближчими днями окупанти посилять ракетні удари по Харкову та по районах області.

Тому Синєгубов закликав мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не виходити на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях.

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