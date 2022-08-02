Уряд планує запустити для військових програму іпотеки під 3%

Нагадаємо, з 1 березня 2021 року в Україні діє державна програма “Доступна іпотека 7%“. Серед основних умов програми – перший внесок в розмірі 15% і термін виплати до 20 років. Предмет іпотеки має бути прийнято в експлуатацію не пізніше 2018 року, а його вартість не перевищувати 2,5 млн грн.
У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував програму кредитування “Українська мрія”. Вона мала передбачати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії.
Нагадаємо, з 1 березня 2021 року в Україні діє державна програма “Доступна іпотека 7%“. Серед основних умов програми – перший внесок в розмірі 15% і термін виплати до 20 років. Предмет іпотеки має бути прийнято в експлуатацію не пізніше 2018 року, а його вартість не перевищувати 2,5 млн грн.