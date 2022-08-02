Уряд планує запустити для військових програму іпотеки під 3%

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував “Доступну іпотеку” для військових під 3% річних.

Програма запрацює з 1 жовтня 2022 року та буде доступна для чотирьох категорій українців: військових, лікарів, вчителів і науковців.

Про це у вівторок, 2 серпня, Шмигаль заявив на засіданні Кабміну, передає пресслужба уряду.

Зазначається, що програма “Доступна іпотека” запрацює для чотирьох категорій громадян. Зокрема, для військовослужбовців за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони, медиків, вчителів та педагогічних працівників, а також для науковців, йдеться у повідомленні уряду.

Ставка за іпотекою становитиме 3%, її термін – до 20 років. Мінімальний початковий внесок – 20% від вартості житла.

З наступного року програму розраховують поширити на всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка становитиме 7% річних.

“Нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки”, – заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 березня 2021 року в Україні діє державна програма “Доступна іпотека 7%“. Серед основних умов програми – перший внесок в розмірі 15% і термін виплати до 20 років. Предмет іпотеки має бути прийнято в експлуатацію не пізніше 2018 року, а його вартість не перевищувати 2,5 млн грн.

У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував програму кредитування “Українська мрія”. Вона мала передбачати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії.

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