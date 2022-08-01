Росіяни розстріляли автобус із цивільними на Херсонщині, є загиблі

Росіяни розстріляли евакуаційний мікроавтобус із цивільними біля селища Довгове на Херсонщині, двоє людей загинуло.
Про це повідомив у понеділок, 1 серпня, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло”, – написав він у ТГ-каналі.
З його слів, п’ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком.
“Всі вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога”, – резюмував Вілкул.
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