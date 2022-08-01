Оборонці Харківщини “демілітаризували” російський ЗРГК “Тунгуска”. ВІДЕО

Аеророзвідка Нацгвардії спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Тунгуска”.
Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресслужба НГУ.
Зазначається, що нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії ЗСУ та фіксували результати бойової роботи.
У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини російські окупанти зазнали втрат.
Зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 “Тунгуска” – це радянська розробка “Тульського КБ Приладобудування”, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.
Читайте також:
Петиція про присвоєння Героя України Роману Ратушному зібрала необхідні 25 тисяч голосів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!