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Оборонці Харківщини “демілітаризували” російський ЗРГК “Тунгуска”. ВІДЕО

01/08/2022 16:05

Аеророзвідка Нацгвардії спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Тунгуска”.

Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресслужба НГУ.

Зазначається, що нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії ЗСУ та фіксували результати бойової роботи.

У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини російські окупанти зазнали втрат.

Довідково

Зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 “Тунгуска” – це радянська розробка “Тульського КБ Приладобудування”, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.

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