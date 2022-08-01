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Нацбанк оголосив “мобілізацію” монет для допомоги ЗСУ

01/08/2022 20:31

Національний банк України ініціював благодійний збір монет на допомогу Збройним силам України. Він триватиме протягом трьох місяців по всій Україні. Пожертвувати можна монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень.

Про це повідомили в НБУ у понеділок, 1 серпня.

За п’ять місяців повномасштабної війни Нацбанк зібрав на допомогу ЗСУ понад 20 мільярдів гривень. Проте війна триває, і підтримка українських захисників зараз потрібна, як і в перші дні війни. 

За даними Нацбанку, наразі в обігу перебувають понад 14 мільярдів монет сумою більше ніж 5 мільярдів гривень — це приблизно 70 безпілотників «Байрактар», або 25 артилерійських систем HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.

До того ж значна кількість розмінних монет часто не використовується та лежить у скарбничках чи кишенях. Це стосується, зокрема монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 копійок (9,3% від загальної кількості). Але ці гроші можуть допомогти українським захисникам.

З 1 серпня до 31 жовтня 2022 року всі охочі можуть долучитися до акції, зібрати монети і принести їх до відділень «Ощадбанку» чи «ПУМБу» майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки. Нацбанк пропонує організувати колективний збір монет серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах.

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції можна переглянути тут.

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Україна

Нацбанк оголосив “мобілізацію” монет для допомоги ЗСУ

Національний банк України ініціював благодійний збір монет на допомогу Збройним силам України. Він триватиме протягом трьох місяців по всій Україні. Пожертвувати можна монети номіналами 10, 50 копійок та 1,...

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