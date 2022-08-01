Нацбанк оголосив “мобілізацію” монет для допомоги ЗСУ

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Національний банк України ініціював благодійний збір монет на допомогу Збройним силам України. Він триватиме протягом трьох місяців по всій Україні. Пожертвувати можна монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень.

Про це повідомили в НБУ у понеділок, 1 серпня.

За п’ять місяців повномасштабної війни Нацбанк зібрав на допомогу ЗСУ понад 20 мільярдів гривень. Проте війна триває, і підтримка українських захисників зараз потрібна, як і в перші дні війни.

За даними Нацбанку, наразі в обігу перебувають понад 14 мільярдів монет сумою більше ніж 5 мільярдів гривень — це приблизно 70 безпілотників «Байрактар», або 25 артилерійських систем HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.

До того ж значна кількість розмінних монет часто не використовується та лежить у скарбничках чи кишенях. Це стосується, зокрема монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 копійок (9,3% від загальної кількості). Але ці гроші можуть допомогти українським захисникам.

З 1 серпня до 31 жовтня 2022 року всі охочі можуть долучитися до акції, зібрати монети і принести їх до відділень «Ощадбанку» чи «ПУМБу» майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки. Нацбанк пропонує організувати колективний збір монет серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах.

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції можна переглянути тут.

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