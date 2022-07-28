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Ворог покращив своє положення в напрямках Соледара і Вершини, – ГШ

28/07/2022 19:29

На Бахмутському напрямку росіяни змогли покращити своє тактичне положення в напрямку міста Соледар та села Вершина.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 28 липня.

“Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина“, – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка; завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини.

“В районах Берестового та Нагірного, силами розвідувальних груп, окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ”, – зазначено також у зведенні.

За цими ж даними, на Краматорському напрямку активних наступальних дій підрозділи противника не проводили. Ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки.

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