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На Луганщині СБУ вирахувала ще п’ятьох колаборантів

27/07/2022 15:13
  • Співробітники Служби безпеки України встановили особи і зібрали доказову базу відносно ще п’яти колаборантів, які допомагають рф встановлювати та підтримувати окупаційні режими на Луганщині.

Про це у середу, 27 липня, інформує пресцентр СБУ.

Зокрема, слідчі СБУ повідомили про підозру колишній директорці «Центру надання соціальних послуг» Кремінської міської ради, яка в умовах воєнного часу перейшла на бік ворога.

“Наразі вона «працює» в окупаційній адміністрації, імітуючи існування соціального захисту населення. Зокрема, бере участь у  пропаганді, просуваючи антиукраїнські фейки та кремлівські наративи”, – йдеться в повідомленні. 

Ще одна зрадниця добровільно обійняла посаду так званого «заступника начальника управління праці та соцзахисту населення адміністрації Сватівського району лнр».

Крім того, СБУ задокументувала, що 47-річна мешканка окупованого Луганська очолила «митний пост Мілове» так званого «державного митного комітету лнр».

Окупанти доручили жінці виконувати організаційно-розпорядчі функції та забезпечувати надходження «митних платежів» для їхніх потреб.

Також перед законом постане «банкір», який за пропозицією загарбників очолив відділення псевдооргану «держбанку лнр» у селищі Біловодськ.

“Наразі він виконує накази російських кураторів щодо запровадження на тимчасово окупованій території «рубльової зони» та імітує існування фінансової системи в терористичній організації «лнр», – кажуть в СБУ. 

СБУ зібрала доказову базу і щодо злочинної діяльності так званого «заступника прокурора Марківського району генеральної прокуратури лнр».

Задокументовано, що 34-річний уродженець рф, який мешкав у тимчасово окупованому Луганську, добровільно обійняв цю «керівну посаду». Наразі він служить окупаційному режиму, створеному агресором для придушення спротиву місцевих мешканців і переслідування українських патріотів.

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Усі викриті зловмисники обов’язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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