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Ексмер Херсона Миколаєнко понад три місяці перебуває в полоні окупантів, його вивезли з області, – МІПЛ

27/07/2022 16:27

Колишній міський голова Херсона (обіймав посаду у 2014-2020 рр.) Володимир Миколаєнко, викрадений росіянами ще 18 квітня 2022 року, досі перебуває у російському полоні. Його дружина Марина отримала офіційне підтвердження від російської сторони, що чоловік перебуває “на території РФ”.

Про це вона повідомила у коментарі Медійній ініціативі за права людини. 

Марина уточнює, що про точне місце утримання її чоловіка росіяни не повідомляють. А “територією РФ” можуть вважати й окуповану українську територію, зокрема, Крим. 

За словами Марини, напередодні викрадення, 10-12 квітня, її чоловік мав розмову з херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим. 

“Стремоусов запитав: «Чому ти не хочеш зі мною поспілкуватися?» Мій чоловік каже: «Тому що я українець, і те що ти робиш, неприпустимо». Стремоусов відповідає: «Ну, тоді підвал». А чоловік йому: «Краще підвал, ніж з тобою мати справу»”, — розповідає дружина Володимира Миколаєнка.

У той час, каже Марина, росіяни освоювалися в Херсоні, а Стремоусов “набирав команду управлінців”. Жінка припускає, що її чоловікові хотіли запропонувати “посаду” в окупаційній владі.

Менш ніж за тиждень Володимира Миколаєнка викрали. А ще через деякий час росіяни захотіли обшукати його квартиру, а також квартиру його доньки. Тоді Володимир знайшов привід зустрітися з дружиною — сказав, що не має ключів, і їх треба взяти в неї.

“«Приїхали дві машини з літерами «Z». В одній були військові — молоді хлопці. В іншій — чоловіки в чорній формі. Думаю, це були ФСБшники. Саме з ними в машині і був мій чоловік. Коли він вийшов, я сказала йому: говори мені все. Він каже: передай усім, що я вас дуже-дуже люблю”, — розповідає Марина.

Після цієї зустрічі жінка більше не мала можливості поговорити з Володимиром.

Експерт МІПЛ, адвокат об’єднання “Амбрелла” Андрій Яковлєв говорить, що Володимир Миколаєнко, як і багато інших цивільних, позбавлений свободи за політично вмотивованими підставами, в рамках переслідування українського населення на окупованих територіях “за ознаками належності до української ідентичності”.

“Це супроводжується умисним і грубим позбавленням основоположних прав людини. Такі особи не можуть оскаржити своє затримання в судовому порядку за процедурами habeas corpus, що надає можливість звільнення у разі незаконного тримання під вартою. Утримання в місцях позбавлення свободи не регламентовано навіть мінімальними судовими процедурами. Затримані можуть бути позбавлені свободи та захисту на невизначені строки”, — зазначає експерт МІПЛ.

Така ситуація настільки позбавляє цивільних громадян звичних прав, що люди опиняються у ситуації, яка за інтенсивністю еквівалентна катуванню. 

Зазначимо, що росіяни у Херсоні влаштовували засідки на бійців тероборони, викрадали їх та катували. Після жорстоких побиттів загинули Денис Миронов та Віталій Лапчук, а в полоні у росіян досі утримується Андрій Горшков. 

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