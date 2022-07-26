“Поранення кожного – це поранення України”: Миргородський нагородив десантників, які лікуються в шпиталях

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-майор Максим Миргородський відвідав десантників, які отримали поранення під час бойових дій та проходять лікування в одному з госпітальних закладів країни.
Про це повідомила пресслужба КДШВ у вівторок, 26 липня.
Зазначається, що командувач вручив пораненим воїнам відомчі відзнаки та цінні подарунки, а також побажав найскорішого одужання.
“Поранення кожного Захисника – це поранення нашої України! Ми обов’язково помстимося за кожного живого та загиблого Героя”, – цитує Миргородського його пресслужба.
Додається також, що військові запевнили командувача, що вони “наполегливо проходять лікування, щоб скоріше повернутися до своїх побратимів та виборювати Перемогу для українського народу”.
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