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У полі на Херсонщині: боєць ССО ЗСУ спалив “джавеліном” російський БТР. ВІДЕО

24/07/2022 11:38

Народний депутат, військовослужбовець СБУ Роман Костенко показав на відео результативне застосування протитанкового ракетного комплексу Javelin українським спецпризначенцем у Херсонській області.

Відповідний допис він розмістив у фейсбуці вранці в неділю, 24 липня.

“Вчора особисто спостерігав, як вечірня «демілітаризація» рашистів на Херсонському напрямку пройшла за планом. Боєць ССО плюс Javelin перетворюють в мінус ворожий БТР. Гарна робота!” – зазначив Костенко в підписі до відео.

Варто зазначити, що, на відміну від початку “великої війни”, застосування ПТРК Javelin зараз стало досить рідкісним явищем. Адже бойові дії набули більш позиційного характеру, противник перебуває на значній віддалі, тому працює в основному артилерія.
Водночас, як каже президент Зеленський, ЗСУ “крок за кроком” просуваються на Херсонщині.

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