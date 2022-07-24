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Росія формує 16 нових батальйонів і корпус, – розвідка

24/07/2022 13:14

Росія до кінця липня хоче сформувати 16 нових батальйонів і формує корпус у Нижньогородській області.

Про це в коментарі “Радіо Свобода” повідомив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький.

“Перше, що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому близько 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування батальйонів чисельністю 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано вісім батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще вісім батальйонів. В кожному регіоні, в тому числі в Криму, Москві, Санкт-Петербурзі, буде такий батальйон”, – розповів Скібіцький.

За словами представника ГУР МО України, процес формування добровольчих батальйонів в ЗС РФ відбувається через військомати і перебуває під контролем держави.

Крім того, за інформацією воєнної розвідки, російська армія формує ще один корпус у Нижньогородській області – чисельністю від 10 до 15 тисяч осіб.

“Там йде і формування, і бойове злагодження, й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що цей корпус буде перекинутий на нашу територію”, – сказав Скібіцький.

“Російське керівництво намагається впорядкувати процес створення добровольчих формувань для того, щоб вони мали потужні наступальний і оборонний потенціали та могли б діяти, як ті батальйонні тактичні групи, що були нами розгромлені. Це великі втрати для РФ, адже то були відбірні, найбільш боєздатні та досвідчені підрозділи”, – зазначив представник ГУР МОУ.

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