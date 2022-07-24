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Померла відома зв’язкова УПА, дисидентка Ванда Горчинська

24/07/2022 14:12

У віці 98 років на Тернопільщині померла відома зв’язкова та медсестра ОУН, дисидентка, учасниця Норильського повстання Ванда Горчинська “Домовина”.

Про це повідомляють у соцмережах її онуки Тарас Демчук та Роман Василик.

Ванда Демчук (Горчинська) народилася 5 липня 1924 році в місті Копичинці на Тернопільщині.

Ванда Горчинська

У 18 років стала членкинею ОУН, мала псевдо “Домовина”. Після невдалого замаху на офіцера НКВС перейшла у підпілля. Працювала зв’язковою, друкаркою, медсестрою Копичинецького надрайонного Українського Червоного Хреста, а також заступницею керівника медслужби Пробіжнянського району.

У 1946 році її арештували й засудили до 15 років каторги. Покарання пані Ванда відбувала в таборах Дудінки, Норильська, Тайшета і Мордовії, була учасницею Норильського повстання.

У 2018 році Ванда Горчинська була нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Фільм про Ванду Горчинську “Зв’язкова. ДОМОВИНА”:

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Україна

Померла відома зв’язкова УПА, дисидентка Ванда Горчинська

У віці 98 років на Тернопільщині померла відома зв’язкова та медсестра ОУН, дисидентка, учасниця Норильського повстання Ванда Горчинська “Домовина”. Про це повідомляють у соцмережах її онуки Тарас Демчук та Роман Василик. Ванда Демчук...

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