Під ознаки закону про олігархів підпадають 86 осіб, – Данілов

Під визначення ознак закону “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” нині підпадають близько 86 осіб.

Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив на нараді у середу, 20 липня, щодо стану виконання цього законодавчого акту.

“Учасники наради обговорили інформацію щодо основних етапів формування та ведення Реєстру, а також проблемні питання реалізації згаданого Закону. О. Данілов акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання”, – зазначили в повідомленні.

За результатами наради дано низку протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.

Участь у нараді взяли прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр України Юлія Свириденко, міністр юстиції України Денис Малюська, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська, т.в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

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