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Дмитро Ярош – про язик і матюки: Навіть фраза “Русскій воєнний корабль, іді на…” є певною диверсією проти українського спротиву

16/07/2022 16:00

Дмитро Ярош
командир Української добровольчої армії, колишній керівник “Правого сектору”, колишній народний депутат

(FB)

Про філологію… І про матюки…

Якось я вже зазначав, що народився у 1971 році в Дніпродзержинську (слава Богу, знову Кам’янське), ріс у російськомовній родині, до 1996 року сам говорив російською…

З 16 років, після закінчення 10-го класу, пішов працювати слюсарем-ремонтником по металургійному обладнанню на Дніпровський металургійний комбінат…

Отже, замінювати людську мову російськими матюками я навчився давно і “якісно”…

Але, життя вносило свої корективи, я не хотів бути бидлом і тому вирішив українізуватися сам, перевести на українську свою сім’ю, по-українськи вплинути на своє оточення…

Я майже, відмовився від російських матюків!..

Агресії ніколи не проявляв. Свою позицію завжди тримав.

Врешті, про головне: російські матюки, справді, перетворюють нас, Велику Українську Націю, на російське бидло…

І навіть, гасло, яке мені дуже подобається: “Русскій воєнний корабль, іді …”, є певною диверсією проти нашого українського спротиву…

І вислови самозакоханих “півнів” з офісу президента України про “мультикультурність”, “многоязичіє” та “європейські цінності”, теж є антидержавною операцією…

Чую й вислови деяких державних посадовців: “Росія – це зло, але язик ми ім нє отдадім…”; “Русскій язик – це не надбання путіна, а нааашеее…” тощо.

Я поважаю своїх російськомовних братів-українців, які боронять Україну і поки що говорять мовою ворогів…

Вважаю, що не є катастрофою, що мої ровесники використовують російську як мову спілкування… Головне, щоб наші діти та онуки говорили українською!

Бо якщо цього не станеться, російські танки будуть і за десять років “утюжити” наші села і міста, російські ракети будуть вбивати україномовних і російськомовних українців у Вінниці, Миколаєві, Львові, моєму Дніпрі…

Російська – це мова недоімперії! Це мова тих тварюк, що запускають ракети по українських містах!!! Це мова окупантів та нелюдей!

Російські матюки – це невід’ємна частина їх орківської мови!

Тому, друзі, геть від москви!

Давайте бити ворога не тільки “трьома сокирами”, “хімарсами”, “байрактарами”, але й своєю національною позицією!

Ворог буде розбитий і переможений! Перемога буде за нами!

P.S. Російські матюки перетворюють нас на росіян.

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