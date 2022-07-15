Краматорськ – знову під авіаракетним ударом росіян

Росіяни знову вдарили по Краматорську Донецької області. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Про це у п’ятницю, 15 липня, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
“Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо без жертв”, – повідомив він.
Гончаренко додав, що на місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.
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