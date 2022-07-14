Військове кладовище в Києві створять поряд з Бабиним Яром. Є рішення

Київська міська рада схвалила рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України поряд з Бабиним Яром.
Пр це в четвер, 14 липня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України”, – сказав Кличко.
За словами міського голови, дозвіл на розробку проєкту землеустрою надано вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці – йдеться про місце поряд з урочищем Бабин Яр.
Напередодні, 9 червня, Віталій Кличко заявив, що Київрада проситиме уряд створити в столиці військове кладовище для почесних поховань захисників України. За словами мера столиці, Київ готовий взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища. Але потрібна підтримка проєкту на національному рівні.
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