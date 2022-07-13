Росіяни зруйнували завод Zeus Ceramica у Слов’янську

Про це повідомив у середу, 13 липня, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
“Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл – на щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна. Руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону. росіяни нищать наш промисловий потенціал”, – написав очільник ОВА у ТГ-каналі.
Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі. Його продукцію купують у Євросоюзі, США та Канаді.
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