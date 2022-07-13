РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю: влучання в підприємство, є поранені

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Запоріжжю в місті попередньо травмовано 7 людей.
“Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені”, – написав Тимошенко на своєму телеграм-каналі.
Він уточнив, що керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя.
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