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Росія набирає 10 тисяч “зеків” для війни з Україною, – ГУР

12/07/2022 15:44

У Росії приватні військові компанії за 2 місяці планують набрати до 10 тисяс “добровольців” серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас.
Одним з основних завдань таких підрозділів буде встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

Про це 10 липня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як розповіли у відомстві, з огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір до приватних військових компаній.

“Через брак охочих, активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК, “зекам” обіцяють повну амністію. Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК “Вагнер”, – розповіли в ГУР.

В розвідці також зазначили, що ПВК набирають охочих відправитися на війну в Україну у в’язницях Ростова, Санкт-Петербурга і Нижнього Новгорода.

При вербуванні не звертають увагу на злочин, навіть якщо це вбивство чи інші важкі діяння. Тим, хто вирішив зголоситися воювати, обіцяють після пів року служби повну амністію.

Такі “солдати” мають носити спеціальні жетони, які будуть вказувати на їхній статус. Також “зекам” заборонять мати смартфони – тільки кнопкові мобільні.

Також ФСБ Костромської області надіслало голові Вохомського муніципального району запит про надання довідкової інформації про осіб, які схильні до скоєння злочинів за ст. 207.3 і ст. 280.3 кримінального кодексу РФ. Мова йде про публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації російської армії та їх участі в агресії проти України.

При цьому особливу увагу приділяють близьким тих російських військових, що загинули в Україні або ще перебувають на війні.

Мережа вже зреагувала низкою мемів про мобілізацію російських “зеків”:

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Війна з Росією

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